Lunedì sera è crollata una parte di volta di una galleria sull’autostrada A26 tra Ovada e Masone (Di martedì 31 dicembre 2019) Lunedì sera è crollata una parte di volta di una galleria sull’autostrada A26 tra Ovada e Masone, in Liguria. Il crollo non ha coinvolto direttamente auto di passaggio, ma l’autostrada è stata chiusa temporaneamente per permettere verifiche e messa in Leggi la notizia su ilpost

