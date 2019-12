(Di giovedì 26 dicembre 2019) "Giocare per lantus e'un privilegio e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l'amore che provo per il club". Mariolantus e i suoi tifosi con una lunga lettera aperta pubblicata sui social, abbracciando virtualmente tutti i componenti della societa' e i tifosi, con cui ha sempre avuto un rapporto speciale. "E' impossibile - e' l'incipit del messaggio - riassumere quattro anni e mezzo in un semplice arrivederci, ma spero abbiate visto la mia passione per questo club e per questa squadra in ogni singola partita che ho giocato per lantus. Un grande ringraziamento a Mr Allegri e Mr Marotta per avermi voluto a Torino. Ringrazio tutti i compagni che ho avuto in queste stagioni, ho davvero apprezzato ogni singola battaglia con voi e abbiamo vinto la maggior parte di queste battaglie". Quattro stagioni e mezzo allantus che hanno permesso al ...

Leggi la notizia su ilfogliettone

pisto_gol : Nella lettera su Instagram con la quale #Mandzukic saluta la #Juve e i suoi tifosi il croato, che alla causa bianc… - ilfogliettone : Mandzukic saluta la Juve: 'E' stato un privilegio' - - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Mandzukic saluta la Juve. Nel messaggio di commiato, un grazie a Marotta -