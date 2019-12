Sul volo Zurigo – Punta Cana un passeggero diventa violento con una hostess | intervengono

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 21 dicembre 2019) Unmovimentato quello della tratta, nei Caraibi, dove , ad un certo punto unha aggredito un’. Prima aveva bevuto diverse bevande alcoliche e quando lagli ha detto che non era il caso che continuasse ad ordinarle altre, lui l’ha aggredita. Prima si è alzato dal suo posto, si è acceso una sigaretta e poi ha colpito la. Mentre accadeva tutto ciò l’aereo si trovava a di 11mila metri. I passeggeri che hanno assistito alla scena si sono precipitati su di lui per bloccarlo e per aiutare laa liberarsi dalla furia di quell’uomo fino a legarlo ad uno dei sedili. Dopo un po’, più o meno verso la fase dell’atterraggio, ilha iniziato a calmarsi. All’aeroporto di, questo individuo ha trovato la polizia che lo stava aspettando. Il portavoce della compagnia, ...

