Il principe Filippo ricoverato in ospedale (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il principe Filippo è stato ricoverato in ospedale come “misura precauzionale”, per osservazione e cure legate a una patologia preesistente. Lo ha fatto sapere Buckingham Palace, sottolineando che il ricovero del duca 98enne è avvenuto su consiglio del medico reale. Il principe Filippo dovrebbe restare ricoverato per alcuni giorni, ha riferito Bbc. Il principe si trova ricoverato al King Edward VII di Londra, dove non sarebbe arrivato in ambulanza ma con mezzi della Casa reale. L'articolo Il principe Filippo ricoverato in ospedale proviene da Il Fatto Quotidiano.

