‘Ndrangheta | sequestro da 400 mln a imprenditore

(Di martedì 17 dicembre 2019) La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore complessivo di circa 400 milioni di euro riconducibili all'di gioco d'azzardo e scommesse on line Antonio Ricci, 43 anni, ritenuto collegato alla 'ndrangheta. La figura criminale di Ricci era emersa nell`ambito dell`operazione "Galassia" del 2018. Le indagini della GdF avevano accertato l`esistenza di varie associazioni a delinquere attive nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse con i marchi "Planetwin365", "Betaland" e "Enjoybet" che, in rapporto con la `ndrangheta, nelle sue articolazioni territoriali, da un lato le consentivano di infiltrarsi nella propria rete commerciale e di riciclare imponenti proventi illeciti, dall`altro traevano esse stesse significativo supporto per l`ampliamento dei propri affari e per la distribuzione capillare del proprio marchio sul ...

