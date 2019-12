La sua vita si è spenta contro un palo Samuel aveva soltanto 22 anni

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ancora incidenti sulle strade italiane. Nel Catanese due ragazzi sono morti in due diversi incidenti. Poco prima dell’alba, tra Scordia e Palagonia, ha perso laun ragazzo di 16che viaggiava a bordo di una Fiat Punto 1300. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri tre giovani, due dei quali minorenni. Un altro ragazzo, il ventiduenneBrancato, è morto in un incidente in moto.ha perso laa Palagonia, in pieno centro in via Circonvallazione all’incrocio con via Bologna. Il giovane si è schiantato con la sua motounnella circonvallazione del grosso centro agricolo della Piana di Catania. Naturalmente tantissimi i messaggi apparsi sui social dopo i due tragici incidenti mortali nel Catanese. “L’Associazione Turistica Pro Loco di Palagonia si unisce al dolore delle famiglie Marletta e Brancato per la perdita dei giovani Antonio e. ...

