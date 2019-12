Elezioni Regno Unito | più schiacciante è la vittoria di Johnson più pericolosa è la Brexit

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Altro trionfo della politica degli slogan. Borisvince lenelripetendo un singolo mantra GetDone e concentrandosi su un singolo tema: la. Come Make America Great di Donald Trump dietro c’è ben poco, gli strateghi dellaconsigliano infatti di tenersi il più possibile sul vago, di non entrare mai nello specifico – evitando così di essere criticati ed attaccati su proposte concrete -, di lasciare che l’immaginazione dell’elettorato riempia i grandi vuoti della politica. Vince anche lo stile da bulletto del quartierino, copiato di sana pianta da Trump, che peròha nel sangue, come dimenticare che quando faceva il giornalista si inventò di sana pianta una citazione e venne licenziato? E come dimenticare, questa settimana, il sequestro del cellulare di un giornalista per non guardare la foto di un bambino malato, sdraiato su ...

