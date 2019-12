Prossimi appuntamenti alla Casa della Memoria e della Storia di Roma

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) ● Giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 17.30 A 50 anni dstrage di Piazza Fontana, in ricordo di tutte le vittime, nell’ambito del Calendario Civile, in programma la presentazione del saggio PINELLI. L’INNOCENTE CHE CADDE GIÙ. Dalle carte sugli Affari Riservati nuova luce su depistaggi e montature di Paolo Brogi (Castelvecchi 2019). Il volume aggiunge un tassello utile ad illuminare la cornice in cui avvenne la morte di Pinelli. Si tratta di un verbale, finora inedito, che contiene la deposizione di un dirigente dell’Ufficio Affari Riservati del Viminale, oggi pubblico grazie“Direttiva per la declassifica e per il versamento straordinario di documenti all’Archivio centrale dello Stato” del 2014. Il contenuto del verbale rappresenta il tassello mancante in uno scenario che ha visto l’iniziostagione delle stragi e la lunga catena dei misteri italiani rimasti in ...

