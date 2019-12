Clima | Greta Thunberg alla COP25 | “Importante dare spazio alla scienza nei programmi

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) La giovane attivista, è intervenuta all’evento Unite Behind The Science (un confronto con gli scienziati organizzato nel corso della conferenza sul) organizzato insieme all’attivista tedesca Luisa Neubauer: “La mia voce e quella di Luisa sono state ascoltate molte volte, ma abbiamo anche bisogno di sentire anche scienziati ed esperti. Per questo li abbiamo invitati oggi a condividere le loro conoscenze. Nei media main stream non sono rappresentati, ma non c’è più tempo per lasciare fuori ladal confronto,” ha dichiarato. Dobbiamo esser sicuri che “i messaggi degli scienziati arrivino alle persone affinché tutti possano comprendere. Abbiamo bisogno di creare consapevolezza” in merito a “contenuti che hanno disperato bisogno di essere diffusi“. “Abbiamo creato questo evento“, ...

