Scuola, Ocse: italiani giù in scienze

Gli studenti 15enni di oggi hanno minori competenze scientifiche e di lettura dei loro coetanei di 10 anni fa. Lo rivela l'ultima indaginesul tema. In matematica sono in linea coi coetanei dei Paesi;nelle materie scientifiche hanno una preparazione"significativamente inferiore",da "gusci vuoti" per rispolverare la definizione di Tullio De Mauro. Solo 1 su 4 inraggiunge il livello base (1 su 5 nei Paesi),senza differenze di genere. Maggiore la differenza a favore delle donne, invece, in ambito lettura.(Di martedì 3 dicembre 2019)