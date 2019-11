Su Pamela una mattanza con freddezza disumana

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Marco Della Corte Esclusa la morte per overdose nei confronti della ragazza: il decesso è da ascrivere alle coltellate da parte di Innocent Oseghale, condannato all'ergastolo Nessun dubbio sulla colpevolezza di Innocent Oseghale, l'uomo di origine africana accusato dell'omicidio diMastropietro. La corte di assise di Macerata, all'interno della sentenza che ha condannato l'uomo all'ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno, ha escluso "ragionevolmente la morte per overdose, questa deve essere ascritta alla due coltellate vibrate dall'imputato allorchéMastropietro era ancora in vita". In un altro passaggio delle motivazioni della sentenza è possibile leggere: "I risultati delle indagini chimico-tossicologiche indicano, quindi, che la Mastropietro al momento della morte, si trovava ancora sotto l'effetto, in via di risoluzione, di sostanze stupefacenti (eroina) ...

