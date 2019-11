Formula 1 - Pit-stop a gravità zero per la Red Bull

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 21 novembre 2019) Un cambio gomme in1 dura mediamente 2,5 secondi. Immaginate le facce dei meccanici della Redquando gli è stato proposto di farne uno in meno di 20: ilarità generale. Ma cera un particolare che ancora non conoscevano: lavrebbero dovuto fare in totale assenza di!Oltre i limiti della fisica. La Redci ha sempre voluto stupire in passato con delle esibizioni in giro per il mondo, portando le sue monoposto di1 a correre nei luoghi più impensabili, dallHimalaya alle rive del Mar Morto in Giordania, sulle spiagge e sui ghiacciai, perfino su una piattaforma aerea di un grattacielo. Ma questa volta la sfida è stata ancora più difficile: fare un pit-, unidea che solo una mente particolarmente fantasiosa poteva partorire. E allora tutti in Russia, a bordo di un Ilyushin Il-76 MDK usato dallagenzia spaziale russa per addestrare gli ...

