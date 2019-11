Documento Unico di Circolazione | in arrivo aumenti sulle pratiche auto

Documento Unico circolazione auto 2020 : come funziona e quando entra in vigore : Documento unico circolazione auto 2020: come funziona e quando entra in vigore Significative novità per tutti gli automobilisti italiani: a partire dal gennaio 2020 arriva il Documento unico circolazione auto, il quale si inserisce nel piano di lotta alla burocrazia e nella linea della progressiva digitalizzazione dei servizi. Vediamo allora come funzionerà e quali caratteristiche avrà. Se ti interessa saperne di più ...