Allerta birra ritirata dagli scaffali | lattine a rischio esplosione | alcune sono

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) L’azienda svedese Systembolaget ha bloccato la vendita di unae sta per avviare il richiamo: il prodotto è adidelle. “Nei nostri negoziesplose, così abbiamo preso questa decisione“, ha dichiarato un portavoce di Systembolaget al quotidiano svedese “Aftonbladet“. A chiunque abbia già acquistato la lattina di“Omnipollo Tetragrammaton” viene chiesto di restituirla alla filiale più vicina di Systembolaget. Il prodotto è stato venduto in 128 dei 445 negozi del paese, ma non solo. Laè in vendita anche on line e può dunque essere stata venduta anche in Italia. L’, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata lanciata dalla Svezia attraverso il Sistema rapido dieuropeo alimenti (RASFF). Va precisato che il richiamo è volontario, ...

