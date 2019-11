F1 in tv | GP Brasile 2019 | programma e orari gara | dirette e differite Sky e TV8

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLADEL GP DELDALLE 18.10 (DOMENICA 17 NOVEMBRE) Tutto è pronto per il Gran Premio deldi Formula Uno. Sul circuito di Interlagos dalle ore 18.10 italiane andrà in scena il penultimo appuntamento della stagione, per unache regala sempre sorpassi, colpi di scena ed emozioni. Un anno fa sembrava che Verstappen potesse vincere a mani basse, ma il clamoroso contatto con Ocon permise a Hamilton di piazzare l’ennesimo successo. La Ferrari vuole riscattarsi e bissare la vittoria del 2017 con Vettel. IN TV — Il GP delsarà trasmesso live ed in esclusiva da Sky Sport per mezzo di canali Sky Sport F1 (207), mentre su TV8 (121 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la differita delladalle ore 21.30. In streaming si potrà seguire su SkyGo su pc, tablet o smartphone OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE ...

