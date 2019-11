Dialogo tra Montalbano e Galluzzo sull’Ilva

Dialogo tra Montalbano e Mentana : Stavi parchiggiando la machina vicino al Cummissariato quanto vitti Fazio che li faciva signa da luntano. “Duttori, boni jurnata: commo stati?”. Muntilbano: “Bastivolmenti”. Fazio: Vulivo dicirle che arrivò in Paisi chillu giurnalista milanesi per un repurtagi sulla famiglia Sinagri”. M. “Chi fussi stu giurnaliste?”. F: “Fussi Mintana… “. M. “Ma chillo che piaci a Galluzze: chillu che faci le maratonia?”. F: “Sissi”. M: “E nuia che ci vinimmo a ...

Nord-Sud - Dialogo tra sordi. Provenzano - Toti e Fontana litigano sulla riforma delle Autonomie : “Non è detto che oggi qui dobbiamo litigare”. È strano vedere Giuseppe Provenzano, siciliano e ministro per il Sud, attorniato da Attilio Fontana e Giovanni Toti, governatori nordisti del centrodestra. “Il Sud attiva il 15% del Pil del Nord - tende la mano il giovane ministro - Siamo in un momento in cui gli investimenti nel Sud sono i più bassi della storia repubblicana. E al Nord non siamo messi ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’allerta meteo : Muntilbano trasette in cummissariata rinfrancata da una belli nocte de sunna e in paci con sibi e con gli altira: ma si sape – ci lo insegni la chimiche- l’equilibria non dure… A spizzare l’idillia ci pinsai – cume al sulita; nota mintali del ridatturi – Catarelle, clamanna a piena vocia Muntilbano mintra stavi già per trasari in offcia… Catarelle: “Dutturi, dutturi: arrivai na carte dalla Prutetiona civila”. Muntilbano: “E purtamilla ...

Dialogo tra Montalbano e Augello su una picciotta : Eri tempora che Mimì Augelli non si faciva vidiri ne sentiri e che stavi tranchilla. Sul travagliu non faciva na grecchia: mutivatu, risoluta, firmo nelle su convitiona de legalitate. Nella su viti private pariva che il il maritaggie cu Bea annava annanza e la prisinza del su nicareddru Salvu eri un collanta. Muntilbano arrimasi quinni stupita quanno il su vicicummissaria Augelli si apprisintai sinza tuppiare nel su officia con una facci da 2 ...

Dialogo tra Montalbano ed il suo sequestratore : Si svigliai ecse abrupte come quanno un tempurali istiva rumpeva la monotonie del sule: ma non eri nel su litta a Marinelle, ma in un sorti di grutta ummira e china di lichina. “Ma come mintula sugno finita accà?” si chiesi Muntilbano ma la minta eri chiù mintula del solita e non gi arrispundiva che si stissa. Mintre si stavi a lambiccari il cirviddro trasette un homine maschirato che gli purtai da mangiari, ma primma lo solvi dalli curda che lo ...

Dialogo tra Montalbano ed un contadino siciliano : Muntilbano eri in cuntrada Pizzofalcune e stevi secutannna na traccie per ascopriri indovi si nasconniva nu latitanti. La ricirca dei latitante eri na pratiche a cui omnes i pulizotta siciliana dovivano sottostari e Muntilbano apprifiriva sobbarcarse iddo la malaparata evitannola ai suo homina. Santinu Impallomeni eri nu sicariu della famiglia Inzerilla di cui i Sinagre si erino assirvita per qualichi micidia, ma poia eri annata via con la cape ...

Dialogo tra Montalbano ed il signor Terenzio : ano . Sulita eri Fazia il diligata all’istinzione della su denuncia, ma chella matina di inizi novimbira il vicchio s’impuntai e volli confiriri di pirsona pirsonalminte cu Vossia, come sintetizzai Catarelli annunciandola a Muntilbano. “Fammi trasiri stu scassacazzi” , dissi Muntilbano citanda sinza sapirla a Schiavune. Il signuri Tirinzio trasì sinza salutari e principai a sgranari la su coroni de lamintila. Muntilbano lo taliava tra il ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella su Halloween : Muntilbano eri in Cummissariata a travagliari. Eri il 31 di ottobrira ed il soli battiva forta sulla terri matta de Vigati. Ma per lo jurno de omnes Sancta i cuntadina dicivana che la pacchie saribbi finuta. Saribbiro arrivata le pimma pioggia. Mentre eri intenta a organizzari i turna della semmana sintì un grandi scarmazza fora ed il primmo pinsero fu per Galluzza, “se si stanna capiglianna per le politiche li manna a girigiri il ...

Sviluppo - innovazione - tecnologia - sostenibilità : un Dialogo tra scienza - imprese e pubblica amministrazione : L’acqua una risorsa per uomo, ambiente, scienza e tecnologia. Risorsa vitale e irrinunciabile, l’acqua mostra sempre più di essere vulnerabile. Se, da una parte, i settori interessati fanno delle risorse idriche un ambito di elevata competizione (energia, agricoltura e domestico/potabile in primis), allo stesso tempo gli impatti e le minacce dei cambiamenti climatici possono insistere su un ambito già di per sé fragile. Le più recenti politiche ...

Dialogo tra Montalbano e Galluzzo sui Cinque Stelle : Eri stato un piriodo tranchillo con la lividi luci autunnali che annava allo Zinith e macari in cummissariata le cuse scurrivano sinza damnaggia. Ma si sapi quanni la Maritona Mintani trasi novi nelle viti degli Itagliani ci si divi aspittari la qualichicose. Il busillis fu il facta che il guverno era sciddricatio in Umbrie e che i Cinqui stiddra havivano priso solo il sitte per cinto. E chista nel cummissariata di Vigati aviva un nomi priciso; ...

Migranti - la ministra Lamorgese invita al Viminale le ong : "L'inizio di un Dialogo" : Ricevute le organizzazioni in prima linea per i salvataggi in mare, da Msf a Open Arms: ripristinare l'obbligo di soccorso, dissequestrare le navi, interrompere la collaborazione con la Guardia costiera libica, garantire porti sicuri. Salvini: "Io sto con le forze dell'ordine,...

Dialogo tra Montalbano e gli animalisti : Eri uni di chille matinate che parivano non finiri mai e Muntilbano non faciva che riceviri ginta ncazzata contra l’umanitate. Un granni scatafascio annunciai la prisinza di Catarelli che annunciavi la prisinza di tali, Procopio Marconia, prisidenta della Liga per la proteziona della vulpe, che voliva parlari con lia per gravia comunicationa sull’ecosistemi. “Facilo trasiri Catarè”. Un homine visitito come se dovissi annari in Afriche acumparve ...

Cancro : “Più Dialogo tra medici e pazienti può aiutare a sconfiggerlo” : “Per sconfiggere il Cancro bisogna anche riuscire a instaurare un dialogo costruttivo ed efficace tra medici e pazienti. Queste due categorie di persone si ritrovano da parti diverse della “barricata” ma condividono un percorso comune: la malattia. Una comunicazione corretta diventa così fondamentale e imprescindibile soprattutto per garantire una buona qualità di vita”. Con queste parole Fabrizio Nicolis, presidente di Fondazione AIOM ...

Dialogo tra Montalbano e Pasquale sul ribare : Turnando a Marinelle attruvai un pizzino di Adilina, la su tata che gli chidiva di ncuntrare su figli Pasquali che haviva uni prublemi. Pasquali eri nu picciotta sperta ma che trasiva e nisciva dal carceri pirchì non havenni travagliu arrubava in appartamenta, magazzina, etcitira. Muntibano si misi in memorie di chiamalla la matina siguente e si priparai per la nocti. Alla tilivisione Pippo Ragonesi, che di giurnalista non havevi nihila, stiva ...