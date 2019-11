Esce la tracklist di Lorenzo Sulla Luna di Jovanotti con un omaggio a Lucio Dalla

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Un concentrato di artisti per ladidi, nuovo album di cover cheCherubini spedirà sul mercato discografico a cominciare dal 29 novembre, dopo che è stata già aperta la possibilità di preordinare il disco. La nuova prova disegue quella che ha tenuto prima del tour nelle spiagge e che ha dedicato proprio ai concerti speciali conclusi a Linate con il grande evento all'aeroporto chiuso per ristrutturazione.raccoglie invece una serie di brani dedicati all'unico satellite naturale della Terra, a 50 anni dall'approdo dell'uomo sul suolore. Per la produzione,è tornato ad affidarsi alle abilità di Rick Rubin, che aveva scelto per Oh, Vita! e per uno dei brani del Jova Beach Party EP, mentre nellacompare una selezione di canzoni che, negli anni, hanno parlato della. Questi i ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Esce la tracklist di #LorenzoSullaLuna di @LorenzoJova con un omaggio a Lucio Dalla - OptiMagazine : Esce la tracklist di #LorenzoSullaLuna di @LorenzoJova con un omaggio a Lucio Dalla - xintronevermind : RT @hyunjiverse: Le tracklist con le rispettive traduzioni, nella prima parla Chan perché è lui che alla fine di double knot mette la chiav… -