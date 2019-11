Basket | EuroCup 2019-2020 | Venezia-Lokomotiv Kuban si disputerà nonostante il problema

LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna Basket - EuroCup in DIRETTA : trasferta israeliana per gli emiliani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di UMaccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna, sfida valevole per la settima giornata di EuroCup 2019-2020. Per la Virtus c’è la possibilità della qualificazione per le Top 16. Un traguardo raggiungibile solo con una vittoria questa sera. La formazione di Sasha Djordjevic si è già imposta nel match d’andata per 96-77, e anche in quest’occasione parte ...

LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna Basket - EuroCup in DIRETTA : trasferta israeliana per gli emiliani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di UMaccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna, sfida valevole per la settima giornata di EuroCup 2019-2020. Per la Virtus c’è la possibilità della qualificazione per le Top 16. Un traguardo raggiungibile solo con una vittoria questa sera. La formazione di Sasha Djordjevic si è già imposta nel match d’andata per 96-77, e anche in ...

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma tv di Venezia-Lokomotiv Kuban – La cronaca di Venezia-Sassari Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della partita tra Umana Reyer Venezia e i russi del Lokomotiv Kuban valida per la settima giornata, la seconda di ritorno, del gruppo B della fase a gironi di EuroCup 2019-2020. I campioni d’Italia sono reduci dalla vittoria casalinga in ...

LIVE Brescia-Joventut Badalona - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Orario d’inizio e come vedere in tv e streaming Brescia-Joventut Badalona Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brescia-Joventut Badalona, settima giornata dalla fase a gironi dell’EuroCup 2019-2020. Al PalaLeonessa la Germani attende gli insidiosi spagnoli che, con a referto quattro vittorie e due sconfitte, sono secondi nel Gruppo C, ...

Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna Basket - EuroCup oggi : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Si giocherà quest’oggi la sfida tra Maccabi Rishon LeZion e Segafredo Virtus Bologna, valida per il settimo turno di EuroCup 2019-2020, per quel che concerne la prima fase. Per le V nere c’è la ghiotta chance della qualificazione per le Top 16 con una vittoria questa sera, che nel caso sarebbe semplicemente il primo passo verso l’obiettivo dichiarato dalla società, che è quello almeno di raggiungere la finale (con vista ...

Brescia-Joventut Badalona Basket - Eurocup oggi : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Si gioca stasera alle 20.45 al PalaLeonessa la partita tra la Germani basket Brescia e gli spagnoli della Joventut Badalona valida per la settima giornata del gruppo C della fase a gironi di Eurocup 2019-2020. La Leonessa di coach Vincenzo Esposito è reduce dalla bella vittoria interna di domenica contro Varese per 91-74. In Europa invece mercoledì scorso ha perso la prima partita del girone di ritorno per 77-63 con Kazan, che aveva battuto ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 7a giornata : il Buducnost espugna Trento - fatale ai bianconeri un terzo quarto a luci spente : Sconfitta rumorosa e che fa anche parecchio male per la Dolomiti Energia Trento nella settima giornata della prima fase di EuroCup 2019-2020. La formazione allenata da Nicola Brienza, infatti, regala i primi due punti dell’intera manifestazione al Buducnost, che veniva da sei sconfitte in altrettanti incontri, con il punteggio di 69-76 e con un terzo periodo da film horror in termini realizzativi. Per gli ospiti 18 punti di Hassan Martin, ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 7a giornata : il Buducnost espugna Trento - fatale ai bianconeri un terzo quarto a luci spente : Sconfitta rumorosa e che fa anche parecchio male per la Dolomiti Energia Trento nella settima giornata della prima fase di EuroCup 2019-2020. La formazione allenata da Nicola Brienza, infatti, regala i primi due punti dell’intera manifestazione al Buducnost, che veniva da sei sconfitte in altrettanti incontri, con il punteggio di 69-76 e con un terzo periodo da film horror in termini realizzativi. Per gli ospiti 18 punti di Hassan Martin, ...

LIVE Trento-Buducnost 69-76 - EuroCup Basket in DIRETTA : la Dolomiti è condannata da un terzo quarto da incubo; si complica il discorso qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:21 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci e seguito e buon proseguimento di serata. Mvp dell’ incontro è sicuramente Hassan Martin, autore di un grande secondo tempo, che chiude con 18 punti e 7 rimbalzi. Cobbs non vive una felice serata al tiro (5 punti) ma è fondamentale spazzando la bellezza di 11 assist. Per Trento il miglior marcatore è Blackmon con 16 punti, 14 dei ...

LIVE Trento-Buducnost 69-76 - EuroCup Basket in DIRETTA : la Dolomiti è condannata da un terzo quarto da incubo;si complica il discorso qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:21 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci e seguito e buon proseguimento di serata. Mvp dell’ incontro è sicuramente Hassan Martin, autore di un grande secondo tempo, che chiude con 18 punti e 7 rimbalzi. Cobbs non vive una felice serata al tiro (5 punti) ma è fondamentale spazzando la bellezza di 11 assist. Per Trento il miglior marcatore è Blackmon con 16 punti, 14 dei ...

LIVE Trento-Buducnost 49-64 - EuroCup Basket in DIRETTA : terzo periodo da incubo per la Dolomiti - 31-8 in favore degli ospiti che sono avanti di 15 lunghezze : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-66 Ilic si mangia un canestro già fatto ma rimedia subito sul rimbalzo offensivo. 53-64 Cortissimo con la tripla Forray ma Craft è solo sotto canestro e ne appoggia due facili. Chiama subito timeout il coach ospite. 51-64 Corre bene il campo Trento con Craft che va dietro la schiena e poi serve Kelly per la schiacciata in solitaria. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 49-64 A segno i montenegrini ...

LIVE Trento-Buducnost 45-46 - EuroCup Basket in DIRETTA : 13-4 di parziale montenegrino nel quarto e la Dolomiti è sotto a metà terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-50 Bamforth da tre punti! Primo vero allungo del Buducnost; Trento in evidente difficoltà. È salita prepotentemente di colpi la difesa ospite, Trento tenuta a soli 4 punti in questo terzo periodo. 45-47 1/2 per il montenegrino. Fallo di Kelly, Trento è in bonus e Ivanovic andrà in lunetta. 45-46 Li sbaglia entrambi il classe 1995. Altro fallo e altri liberi per Martin che in questa ripresa ...

LIVE Trento-Buducnost 41-33 - EuroCup Basket in DIRETTA : l’Aquila mantiene le distanze nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:16 Tra un quarto d’ora circa il match riprenderà. Grande prova balistica per James Blackmon nel primo quarto (4/5 da tre e 14 punti complessivi). Contenuti benissimo finora Cobbs e Bamforth, che in coppia hanno segnato solo 5 punti; il solo Nikolic (11 punti) sta provando a tenere a galla i suoi. 41-33 Forray con soli 6 secondi riesce a battere la difesa ospite e la sirena e deposita ...

LIVE Trento-Buducnost 22-13 - EuroCup Basket in DIRETTA : super difesa e un super Blackmon - Dolomiti avanti di 9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora a secco Justin Cobbs, su cui stanno facendo un eccellente lavoro Craft e Forray. Termina il primo quarto! Sbaglia in penetrazione Gentile. 22-13 Forza la penetrazione al termine dei 24″ Kelly, alza la parabola e va a segno. 20-13 Cobbs trova bene in area il lettone Meiers che ne mette due al volo. 20-11 Prende bene il centro dell’area Gentile che va a segno col suo classico ...