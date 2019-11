Caso Cucchi,giudice si astiene:è ex cc

Comincia con un colpo di scena il processo che riguarda i depistaggi sul, il giovane detenuto morto nel 2009 all'ospedale Pertini di Roma. In apertura dell'udienza il, Federico Bonagalvagno,si è astenuto dal processo,che vede imputati 8 carabinieri. Bonagalvagno ha giustificato la sua astensione spiegando di essere un ex carabiniere in congedo.Intanto il ministero della Giustizia ha presentato istanza di costituzione di parte civile al processo sui depistaggi.Già nominate L'Arma e la presidenza del Consiglio.(Di martedì 12 novembre 2019)