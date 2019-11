Milano Comune e Camera di commercio insieme per la diffusione dei servizi digitali

Si farà il nuovo Stadio a Milano - arriva l’ok del Comune. Giuseppe Sala : “No a opere fuori dal piano”. E il Meazza : La Giunta del Comune di Milano ha dato il via libera per la realizzazione di un nuovo Stadio nel capoluogo meneghino sulla base di quanto proposto da Milan e Inter. Il Sindaco Giuseppe Sala è però stato chiaro su un punto: “Eventuali altre opere come spazi commerciali, uffici, hotel, avranno l’autorizzazione solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio del Comune”. Il primo cittadino ha ribadito la volontà di ...

La giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruzione di un nuovo stadio nel quartiere di San Siro : Questa mattina la giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruire un nuovo stadio vicino al Meazza, alle condizioni che lo sviluppo immobiliare intorno allo stadio non violi le regole stabilite dal piano

Ok del Comune di Milano al nuovo stadio a San Siro - ma con 16 paletti. E il Meazza non si tocca : Dopo tre ore di discussione, il Consiglio Comunale di Milano dice sì a Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio a San Siro, ma con molte condizioni da rispettare. 27 i voti favorevoli (tutti della maggioranza, compreso il sindaco Sala), 11 i contrari e 7 gli astenuti. I paletti posti ai due club sono 16. Due sono più tosti degli altri. Innanzitutto, il vecchio Meazza non dovrà essere abbattuto. Deve continuare a vivere. Non come secondo ...

Nuovo stadio San Siro - sì con paletti del Comune di Milano : C'è il via libera del Consiglio comunale di Milano all'ordine del giorno sul futuro di San Siro e sulla realizzazione del Nuovo stadio di Milano. Ma è un sì con numerosi paletti quello che arriva da Palazzo Marino: sono 16 le condizioni che vengono poste nel documento approvato con 27 voti a favore, 11 contrari e 7 astenuti, per la realizzazione della nuova struttura voluta da Milan e Inter. Il Meazza non va abbattuto Allo stesso tempo il ...

Calcio - il nuovo stadio San Siro riceve il primo sì dal comune di Milano : primo importante passo istituzionale per il progetto del nuovo stadio San Siro, che Inter e Milan vorrebbero costruire nell’area del Meazza. Infatti il Consiglio comunale di Milano ha dato il primo sì alla realizzazione dello stadio, ma ponendo sedici condizioni. In caso in cui arrivasse l’approvazione definitiva della Giunta, i due club dovranno quindi rispettare alcuni vincoli posti dal comune, tra cui quello di non abbattere l’attuale ...

Nuovo San Siro : ecco le 16 condizioni imposte dal Comune di Milano per il sì : Il Consiglio comunale vota a favore del Nuovo impianto, ponendo dei vincoli. Per l’ad dell’Inter Antonello le modifiche devono essere sostenibili. Il presidente del Milan Scaroni non esclude un piano b ma il sindaco Sala avverte: «Il progetto dei club come è oggi non è accettabile»

Milano - il Comune vota sì al nuovo stadio - <br> ma salva anche il Meazza : Il Comune di Milano ha approvato con 27 sì l'ordine del giorno della maggioranza di centrosinistra sull'accoglimento della richiesta di Milan e Inter di dare il via al progetto di un nuovo stadio, ma è stata dettata una condizione: il vecchio Meazza non si deve abbattere perché ha una "estrema rilevanza non solo locale, ma nazionale e internazionale, in quanto percepito come una icona del calcio".Il nuovo stadio nascerà accanto al vecchio, ...

Nuovo Stadio San Siro – Sì condizionato del Comune di Milano - ma il sindaco frena : “progetto non accettabile” : Il primo cittadino di Milano ha espresso le proprie perplessità sul progetto di Milan e Inter sul Nuovo Stadio, chiedendo che San Siro non venga abbattuto Il consiglio comunale di Milano ha dato il proprio via libera al progetto Stadio di Milan e Inter, dando dunque il mandato alla giunta del sindaco Sala di iniziare una trattativa con le due società. Credits: Twitter @Marifcinter Sono stati 27 i sì, contro 11 no e diversi astenuti: questo ...

