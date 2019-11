Conte | «Il Var? Non si capisce quando viene utilizzato Gli arbitri non sono sereni»

Conte : 'Se fossi arbitro mi affiderei spesso al Var' - Sarri : 'Va usato per grossi errori' : Un botta e risposta indiretto è quello che hanno avuto di fatto sul tema del Var, pur senza menzionarsi a vicenda, il tecnico dell'Inter Antonio Conte e quello della Juventus Maurizio Sarri: i due allenatori hanno infatti affrontato la conferenza stampa prima dei match di sabato, con l'Inter che giocherà contro il Bologna al 'Dall'Ara', mentre la Juventus è impegnata nel derby di Torino contro i granata allo Stadio Olimpico. Il tecnico ...

Bologna-Inter - Conte : “Obiettivo scudetto è un aspetto mediatico”. Poi parla del VAR e di mercato : “Le polemiche sul Var? E’ difficile dare consigli sinceremente, perché non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti ed è la cosa che lascia perplessi”. E’ questa l’opinione di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, alla vigilia della sfida con il Bologna, sugli ultimi episodi che hanno coinvolto la tecnologia. “E’ inevitabile che per le cose grosse è importante avere questo strumento, ...

Conte : “Var? Ci fosse uno strumento così per gli allenatori. Gli arbitri stiano sereni” : L’Inter sarà impegnata domani alle 18 a Bologna. E’ reduce dalla vittoria col Brescia del turno infrasettimanale. Martedì ci sarà invece la sfida di Champions League a Dortmund, contro il Borussia. L’allenatore, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa di questi ed altri argomenti. Che gara si aspetta domani? “Il Bologna è un’ottima squadra, fa dell’intensità la sua arma migliore. E’ in un buon ...

Inter - Conte chiede rinforzi : a gennaio potrebbe arrivare Matic (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri dovranno rinforzare la rosa a gennaio, visto che il tecnico, Antonio Conte, ha evidenziato questa necessità per continuare ad essere competitivi almeno fino alla fine di questa stagione. Grazie al successo ottenuto ieri in casa del Brescia per 2-1, con gol decisivi messi a segno da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, il club meneghino è balzato ...

Conte - Di Maio - Zingaretti e Speranza insieme a Narni per salvare l’Umbria da chi “semina odio” : "Io credo che questa alleanza politica non sia una parentesi, ma che possa rappresentare un investimento strategico per il futuro, che dia risposte, che sia un’alternativa credibile e concreta. A me non interessa chi semina odio ma risolvere i problemi reali dei cittadini", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, all'evento a Narni, in Umbria, che ha visto la partecipazione di Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e Luigi Di ...

Governo - vertice di maggioranza per trovare la pace sulla manovra. Spadafora : “Conte sia mediatore. Ma le promesse vanno mantenute” : Matteo Salvini un po’ esagera: “Stanno litigando in un mese più di quanto abbiamo fatto noi in un anno”. Ma ora la preoccupazione di tutta la maggioranza è di ricucire gli strappi, anche dovuto a accelerazioni verbali. Il vertice di maggioranza non ha ancora un orario. Si sa solo che alle 19 ci sarà il consiglio dei ministri che all’ordine del giorno ha il decreto Terremoto, al quale però dovrebbe aggiungersi – ...

Russiagate - audizione di Conte al Copasir il 23 ottobre : dovrà motivare i contatti tra l’amministrazione Usa e i servizi italiani : Mercoledì 23 ottobre, alle 15. È stata fissata l’audizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) durante la quale il capo del governo dovrà fornire la sua versione dei fatti riguardo al ruolo svolto nelle indagini americane sul Russiagate e su un suo presunto via libera al ministro della Giustizia di Washington, William Barr, a incontrarsi con i vertici ...

Incidente in scooter per Filippo Nardi - il Conte in ospedale con varie escoriazioni : Brutta disavventura per Filippo Nardi, il conte dei salotti televisivi che nel pomeriggio di oggi, 17 ottobre, è stato vittima di un Incidente stradale nei pressi di Firenze. È lo stesso opinionista ed esperto di stile a raccontare l'accaduto attraverso le sue storie su Instagram. “Per evitare una macchina che si è girata senza mettere la freccia, ho fatto un bel volo in scooter”, spiega il conte inglese dal letto del pronto soccorso ...

Basket : Paolo Banchero - il classe 2002 corteggiato dall’Italia. 16 anni - già Conteso da vari atenei USA per il 2021 : Da qualche ora, sui principali siti di settore e sulle testate nazionali, rimbalza una notizia che potrebbe cambiare ancora, il volto della Nazionale italiana del futuro. La FIP, infatti, tramite il lavoro di Riccardo Fois, che fa attività di reclutamento (il termine inglese è recruiting), è riuscita a mettere sotto la lente d’ingrandimento il nome del lungo Paolo Banchero, in attesa del passaporto italiano. 16 anni, di origini italiane, ...

Basket : Paolo Banchero - il classe 2002 corteggiato dall’Italia. 16 anni - già Conteso da vari atenei USA per il 2021 : Da qualche ora, sui principali siti di settore e sulle testate nazionali, rimbalza una notizia che potrebbe cambiare ancora, il volto della Nazionale italiana del futuro. La FIP, infatti, tramite il lavoro di Riccardo Fois, che fa attività di reclutamento (il termine inglese è recruiting), è riuscita a mettere sotto la lente d’ingrandimento il nome del lungo Paolo Banchero, in attesa del passaporto italiano. 16 anni, di origini italiane, ...

Legge di Bilancio - Conte : 'Bisogna conservare immutata Q100' : "Voglio conservare Quota 100," ribadisce Giuseppe Conte dopo un'intensa giornata di discussioni e polemiche tra le due compagini politiche al timone del governo da lui presieduto, e a poche ore dal Consiglio dei ministri. Il Premier tenta di trovare un equilibrio che possa riappacificare democratici e pentastellati proprio in vista della stesura del Documento programmatico della manovra finanziaria, il quale entro le 24 di questa sera, martedì ...

Inter-Juve - siparietto di Conte dopo la sconfitta : “Loro come un grattacielo - costruiscono da 8 anni. Dobbiamo trovare la luce” : “La Juve è un grattacielo, non è facile costruire partendo dalla base con loro di fronte. Ma Dobbiamo essere visionari e trovare la luce. Certo, loro dove pescano e pescando lo fanno bene…” l’ammissione di Antonio Conte in conferenza stampa. L'articolo Inter-Juve, siparietto di Conte dopo la sconfitta: “Loro come un grattacielo, costruiscono da 8 anni. Dobbiamo trovare la luce” proviene da Il Fatto ...

Conte al varo del nuovo ponte sul Polcevera : "La rinascita di Genova si sta concretizzando. La revoca della concessione va avanti" : Alla posa della prima trave, il premier sottolinea l'impegno del governo a lavorare affinchè la manutenzione delle infrastrutture sia "un imperativo morale categorico". Sul rapporto con Aspi "non faremo sconti ai privati"

Conte al varo del primo tratto del Ponte di Genova : "Nuovo viadotto simbolo di rinascita" : A Genova oggi è stato varato il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera che va a sostituire il Ponte Morandi demolito interamente dopo il crollo avvenuto il 14 agosto 2018. All'evento si è presentato il Premier Giuseppe Conte, accompagnato da un altro rappresentante del suo governo, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Durante il suo discorso il Premier ha detto:"L'ultima volta che sono stato qui era il ...