Sanità | Censis | 2 8 milioni di anziani non autosufficienti | spese per le famiglie

(Di martedì 29 ottobre 2019) In Italia il 20,7% degli, oltre 2,8di persone, non è autosufficiente e questa situazione costituisce un rischio che cresce con l’avanzare dell’età: supera il 40% di incidenza oltre gli 80 anni. A fare il punto su uno dei temi più urgenti al centro sopratutto del dibattito sindacale è il Rapporto-Tendercapital presentato oggi al Senato. Un problema che pone “elevati fabbisogni assistenziali” coperti fino ad oggi – si legge nel Rapporto – soprattutto dalle, che garantiscono assistenza diretta in almeno 7 casi su 10 e dalle badanti, circa 1 milione, con una spesa per lestimata in circa 9 miliardi di euro. L'articolo: 2.8dinonper lesuperiori a 9 miliardi Meteo Web.

