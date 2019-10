Savelli | De Laurentiis spacca il Napoli O le sue parole sono una manovra politica?

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Su Libero, Claudiosi chiede il perché dellepronunciate ieri da De. Non ha risparmiato nessuno, scrive, a parte Ancelotti. Se le sue bordate avessero colpito anche il mister, il presidente “avrebbe potuto inaugurare l’autarchia”. Ma perché sparare così a zero su tutti? Su Mertens e Callejon, su Insigne, persino su Koulibaly? “Se non è una, il cui scopo può essere quello di accompagnare alla porta i giocatori non più giovanissimi, risulta difficile capire il senso delle bordate di De”. Un presidente, scrive, è libero di fare ciò che vuole con il proprio club, ma dovrebbe tenere conto del fatto che una squadra è sempre “un oggetto fragile”, in cui è difficile raggiungere gli equilibri e una volta fatto occorrerebbe metterli in sicurezza e non infrangerli. Ledi De...

napolista : Savelli: #DeLaurentiis spacca il #Napoli. O le sue parole sono una manovra politica? Su Libero. Le parole del pres… -