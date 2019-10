Un account social falso per insultare amici e prof | denunciata per diffamazione

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Gabriele Laganà La ragazza, diplomata da pochi mesi, aveva creato una pagina Instagram dove derideva e insultavaessori e studenti dell’istituto Malatesta di Rimini Spinta forse dall’odio verso la scuola che frequentava, l’alberghiero Malatesta di Rimini, aveva creato unilo Instagram dal titolo “Casi Umani”, con cui insultava, anche pesantemente,essori e compagni di classe. In breve tempo, la pagina è divenuta virale finendo all’attenzione anche dei dirigenti dell’istituto e delle stesse vittime messe alla berlina in rete che, stanche delle offese, hanno sporto denuncia in Procura. E così, dopo accurate indagini, la polizia postale ha scoperto chi c’era dietro il nickname. A finire nei guai è stata una studentessa di 20 anni che si è diplomata pochi mesi fa e che ora dovrà difendersi dall’accusa diaggravata. Come racconta Il Resto del Carlino, ...

