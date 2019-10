Roma | Ama ai netturbini | «Multate i romani o pagherete voi»

Da stamattina è chiusa la fermata Furio Camillo della Metro A di Roma : Dalle 6 di mercoledì mattina è chiusa la stazione Furio Camillo della Metro A di Roma, a causa di quello che ATAC – la società che gestisce i trasporti pubblici della città – ha definito genericamente un “guasto tecnico”. Secondo

Italia-Albania : Conte - Rama presto a Roma : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Tra Italia e Albania “c’è la volontà di intensificare la cooperazione economica, ci sarà presto un incontro su questo. C’è molta attenzione da parte degli investitori italiani a investire di più in Albania”. Il primo ministro d’Albania, Edi Rama, “sarà in Italia quanto prima, ho fatto oggi l’invito formale”. Lo annuncia da Tirana il premier Giuseppe ...

I nuovi appuntamenti dell’Orchestra Sinfonica Nova Amadeus a Roma e nel Lazio : Proseguono a Roma e nel Lazio i concerti dell’Orchestra Nova Amadeus: il prossimo 20 ottobre presso la chiesa di San Paolo Entro le Mura (via Nazionale – Roma) verrà eseguita la Missa in Angustiis “Nelson Messe” di F.J. ...

A sorpresa Can Yaman sbarca a Roma - fans in delirio : L'attore turco Can Yaman è tornato nuovamente nel nostro Paese. Era già stato paparazzato a Napoli qualche tempo fa, dove una folla di sostenitrici lo attendeva trepidante. Ma ecco che a sorpresa annuncia il suo arrivo e ancora una volta tutte coloro che hanno sospirato ad ogni sguardo di Ferit di Bitter Sweet, si sono nuovamente precipitate ad attenderlo. Ma ci si chiede ora per quale motivo sia tornato in Italia. Successo inaspettato per ...

Can Yaman di Bitter Sweet approda a Roma e promette di sorprendere il pubblico italiano : Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si è conclusa su Canale 5 un mese fa ma l'interesse per la serie e per gli attori non si è mai affievolito, specialmente per il bel Can Yaman, interprete di Ferit Aslan. L'attore è diventato famoso in Italia proprio grazie alla serie andata in onda in Turchia nel 2017 e trasmessa nel bel paese da giugno a settembre di quest'anno su Canale 5. A seguito del successo della serie che ogni giorno catturava 3 milioni ...

L’attore Can Yaman dopo l’arrivo a Roma afferma sui social : ‘Le sorprese non sono finite’ : Continua ad essere molto amato e seguito un protagonista della soap opera Bitter Sweet - Ingrendienti d’amore, che ha chiuso i battenti in Italia lo scorso mese. Si tratta delL’attore turco Can Yaman, che in questi giorni è stato acclamato da una folla di fans dopo essere approdato all’aeroporto di Roma, al punto che gli addetti alla sicurezza si sono visti costretti a scortarlo. E’ stato proprio il 29enne a rendere pubblico il suo arrivo nel ...

Can Yaman - il mistero s’infittisce : la promessa dopo l’assalto dei fan a Roma : News Can Yaman, l’attore a Roma lascia il segno Can Yaman continua il suo soggiorno in Italia, e lo fa senza snobbare i fan. Sin dalla sua vacanza a Napoli è stato chiaro a tutti che l’attore non volesse comportarsi come i tanti che preferiscono passare inosservati, cercano entrate e uscite secondarie per non farsi […] L'articolo Can Yaman, il mistero s’infittisce: la promessa dopo l’assalto dei fan a Roma proviene ...

Venerdì 11 ottobre gli orsi “invadono” Roma : l’inizativa del WWF per richiamare l’attenzione sull’orso bruno marsicano che rischia di sparire : Con cinquanta “orsetti” di cartapesta, il WWF chiama all’azione tutte le istituzioni: restano solo 50 orsi bruni marsicani al mondo, garantiamo loro un futuro. Cinquanta orsetti di cartapesta, tanti quanti sono gli orsi bruni marsicani che vivono nell’Appennino centrale, Venerdì 11 ottobre alle 11.00 invaderanno il piazzale di Montecitorio, di fronte alla Camera dei Deputati. Con questa iniziativa il WWF vuole richiamare l’attenzione su ...

AMA. Il piano per la differenziata a Roma va avanti : “Il piano per una nuova raccolta differenziata nella città di Roma andrà avanti. Ama, d’intesa con Roma Capitale, intende proseguire nella spinta alla raccolta dei materiali riciclabili, con ogni possibile rimodulazione dei servizi territoriali che possano aumentare le quantità e la qualità delle singole frazioni”. “Per far questo e rendere i servizi di raccolta più efficienti e monitorabili, saranno valutate e utilizzate le ...

Petrachi - Bertolini e Gama contro la frase del ds Romanista : “Calcio non è da signorine? Primitivo”. Spadafora : “Arretratezza culturale” : “È un modo di pensare un po’ primitivo ma, nel frattempo, la società si è evoluta”. “È un’uscita ampiamente infelice in un tempo ampiamente sbagliato”. Milena Bertolini e Sara Gama, rispettivamente ct e capitana della Nazionale femminile di calcio, prendono posizione sulla frase pronunciata domenica dal direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, che commentando l’episodio avvenuto nel finale di ...

Risultati Serie A 7ª Giornata – Tris Atalanta - pareggio amaro per Lazio e Roma : Vittoria casalinga dell’Atalanta, pareggi per Lazio e Roma: i Risultati della 7ª Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Spal, Verona e Milan nei tre anticipi del sabato, la settima Giornata di Serie A prosegue con le sfide della domenica. Il successo della Fiorentina contro l’Udinese, firmato Milenkovic, fa da apripista ai 3 match del pomeriggio che vedono impegnate 3 squadre in lotta per un posto in Europa. L’Atalanta vince ...

Sinodo sull'Amazzonia - a Roma il rosario contro "l'eresia ambientalista" : Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Il fronte tradizionalista si è dato appuntamento a Castel Sant'Angelo per pregare in vista dell'apertura del Sinodo sull'Amazzonia. I manifestanti denunciano la deriva ecologista dell'assemblea dei vescovi e le sue presunte "eresie": "I riti degli sciamani non hanno nulla a che fare con la Chiesa" Sinodo per l'Amazzonia ...