Bufera in Catalogna | a rischio il Clasico Barcellona-Real Madrid | chiesta l’inversione di

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il Comitato delle Competizioni della Federcalcio Spagnola ha chiesto chedel 26 ottobre venga giocata al Bernabeu per problemi di ordine pubblico E’ un momento delicato in, soprattutto dopo la condanna di nove indipendentisti catalani arrivata negli scorsi giorni ad opera del Tribunale Supremo. Una sentenza che mette aaddirittura iltra, in programma al Camp Nou sabato 26 ottobre. Per problemi di ordine pubblico, il Comitato delle Competizioni della Federcalcio Spagnola ha chiesto l’inversione di campo tra andata e ritorno, facendo disputare il match di fine mese al Bernabeu e quello di marzo a. Il motivo riguarda appunto le condanne di queste settimane, che potrebbero comportare duri sconti tra la frangia indipendentista del tifo blaugrana e i supporters del, club da ...