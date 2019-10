In mostra a Londra lo scimpanzé pittore apprezzato da Picasso e Dalì

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “Congo the chimpanzee. The birth of art”. Si intitola così lache sarà ospitata, tra il 3 e il 19 dicembre, dalla The Major Gallery di. Possibile? Una personale di uno scimpanzè? Tutto vero! La galleria d’arte che dagli anni Settanta si è concentrata sul lavoro degli artisti americani della Pop art, ma anche dell’arte concettuale e dell’espressionismo astratto e più recentemente ha lasciato spazio a quelli della Minimal art e del Dada, ha deciso di puntare sullo scimpanzè-anche da, Mirò e. Con cinquantacinque opere esposte e messe in vendita con cifre comprese tra 1500 e 6000 sterline. “Conservo le note sulla ricerca scientifica svolta negli anni trascorsi lavorando con il Congo e altre due scimmie, ma a 91 anni vorrei che questi dipinti e disegni fossero resi disponibili ad altri collezionisti. Spero che porteranno loro ...

