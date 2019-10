Formula 1 | primo match point per Hamilton in Messico | la nuova classifica piloti dopo il

Fonte : sportfair

(Di domenica 13 ottobre 2019) Bottas rosicchia qualche punto ama resta comunque distante da, che inavrà la prima chance per vincere il sesto titolo iridato in carriera Valtteri Bottas vince il Gran Premio del Giappone e rosicchia qualche punto a Lewisnella, restando comunque lontano dal compagno di squadra, al comando con 64 lunghezze di vantaggio. Un gap che permetterà al britannico di avere ilinper vincere il sesto titolo iridato, portandosi a meno uno dal record di Michael Schumacher. Leclerc resta in terza posizione dietro i dueMercedes, mentre Vettel aggancia Verstappen. Ecco ladeidiil Gp del Giappone:338 Bottas 274 Leclerc 223 Verstappen 212 Vettel 212 Sainz 76 Gasly 73 Albon 64 Ricciardo 40 Hulkenberg 35 Perez 35 Norris 35 Kvyat 33 Raikkonen 31 Magnussen ...

