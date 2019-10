LEGO Jurassic World - recensione

Fonte : eurogamer

(Di sabato 12 ottobre 2019) In attesa che Traveller's Tales si decida a realizzare un vero gioco dedicato alla trilogia di Ritorno al Futuro (quello incluso inDimensions era poco più di un simpatico antipasto) sembra che nei prossimi mesi dovremo sorbirci un bel po' di versioni Switch e aggiornamenti di alcuni titoli precedenti. Nel 2020 arriveràStar Wars: The Skywalker Saga, che affiancherà ai vecchi capitoli gli ultimi episodi cinematografici e porterà, speriamo alcune novità in grado di rinfrescarne la formula.Proprio in questi giorni invece il mondo diPark/arriva su Nintendo Switch, portando i primi quattro film della saga sulla console ibrida Nintendo. Il perché di tale ritardo è tutto da spiegare in quanto il gioco non presenta alcuna novità rispetto alle edizioni uscite quattro anni fa su tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Qualcuno si aspettava l'inclusione di un ...

