Carolina Stramare | il body fa vedere qualcosa di troppo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019), la nuova eletta Miss Italia, ha conquistato il pubblico italiano con i suoi occhi verdi, i capelli castani e lunghi e il fisico da sballo. Non poteva che essere altrimenti:ha sedotto gli italiani e continua a sedurli ogni giorno con le foto che pubblica sul suo profilo Instagram. Negli ultimi scatti condivisi sul suo account social preferito, infatti,si è lasciata fotografare in posa con dei bellissimi fiori. Una foto in intimo che lascia poco spazio all’immaginazione dal momento che gli indumenti risultano piuttosto minimal. Infatti, ilè molto sgambato e presenta tantissime trasparenze. Di certo, avrà fatto felici i suoi 148mila follower che hanno ricoperto il post con like e commenti a non finire.Ma un dettaglio salta subito all’occhio. Si tratta di un tatuaggio cheha sul fianco destro che, però, non è facilmente ...

Elena65571828 : RT @_MissItalia: Carolina Stramare: 'La determinazione è fondamentale per raggiungere traguardi importanti'. #tg2italia - zazoomblog : Carolina Stramare, il body di Miss Italia non copre tutto: il dettaglio (sexy) finora nascosto… - Noovyis : (Carolina Stramare, il body di Miss Italia non copre tutto: il dettaglio (sexy) finora nascosto) Playhitmusic -… -