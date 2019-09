Audi Q5 TFSI ibrida | la nostra prova del suv ibrido plug-in

Fonte : wired

(Di venerdì 27 settembre 2019)Q5e quattro S tronic, versione-in della best seller della gamma Q, stimolerà gli interessi di molti automobilisti legati alla motorizzazione diesel per necessità chilometriche. L’opinione, ormai fossilizzata, soprattutto per certe cilindrate, è che il motore a benzina consumi più di quello a gasolio, mentre il propulsore elettrico sia ancora una possibilità per pochi, per il costo elevato delle batterie, un’autonomia vincolante e i lunghi tempi di ricarica. Timori che possono ragionevolmente dissiparsi come rugiada al sole quando si parla di auto PHEV (Permanent Hybrid Electric Vehicle) com’è appunto la nuova Q5e quattro S tronic. L’abbiamo guidata per un test drive da Torino a Champoluc in Val d’Aosta, attraversando il riservatissimo parco naturale della Mandria. Ovviamente in elettrico.Q5-in; credits ph.: Matteo Dall’Ava Le ...

AUTOilmensile : #Ecorally di San Marino a bordo di una #Audi Q5 55 TFSI e quattro ?? - HPcgameplay : 2020 Audi Q5 55 TFSI e quattro PHEV - Style, Exterior, Interior, Driving - DPlusRicambi : D+ Offerte Autoricambi Audi Q5 tfsi ora anche ibrida -