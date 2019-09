Ennesimo delfino spiaggiato su coste laziali | cetaceo trovato a Passoscuro

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Quarto caso in 30 giorni. Un altroprivo di vita sulla sabbia del litorale laziale. Dopo i due rinvenimenti ad Ostia (il 18 ed il 20 agosto scorsi), e Focene (il 10 settembre) il quarto caso di spiaggiamento di cetacei sulledel Lazio è avvenuto martedì sera scorso. Lo rende noto la onlus Oceanomare Delphis. In particolare lo scorso martedì (17 settembre), la Capitaneria di Porto di Roma ha ricevuto la segnalazione del ritrovamento a(Fiumicino) di un tursiope (Tursiops truncatus) di 170 centimetri. Come spiegano sulla pagina social della onlus: “Ancora più triste la notizia che lo stato in cui versava l’animale non ha permesso le analisi autoptiche degli esperti dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, pertanto si è proceduto allo smaltimento. Lo stato dele dunque della sua pinna dorsale non ...

