Italiani come noi | l’ipotesi di tassa sui prelievi al bancomat | “Una follia | soldi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) “È una, una misura illegittima e impraticabile“, dicono in molti. “Può essere utile, per contrastare l’evasione fiscale che passa attraverso i pagamenti in contante”, rispondono altri. La proposta di Confindustria di introdurre unadel 2% suidi somme superiori ai 1500 euro al mese, suscita più critiche che consensi tra i cittadini che abbiamo interpellati in strada. “È un furtore l’uso del denaro contante prelevato dal conto corrente”, spiegano i critici. “1500 euro al mese è una soglia accettabile, perché scoraggia i pagamenti in nero di chi maneggia cifre rilevanti”, replicano i favorevoli. “Chi non ha nulla da nascondere paga volentieri in forma elettronica”, dichiara qualcuno. “Trovo naturale usare il contante, non voglio dipendere dalle macchine”, rispondono ...

