Huawei ha lanciato il Mate 30 e monta un Android molto particolare : Huawei non farà a meno di Android, che "resta il sistema operativo preferito" e va avanti con il lancio del suo top di gamma. Il Mate 30 Pro è il primo ad arrivare sul mercato (in Italia entro fine anno) con tutte le conseguenza del bando imposto dalla Casa Bianca a Google sulla cessione di licenze per i pacchetti Android. "La nuova serie Mate 30 funzionerà su Android open source, ...

Huawei ha lanciato il processore per intelligenza artificiale più potente di sempre : Huawei lancia il processore per l'intelligenza artificiale "piu' potente al mondo", l'Ascend 910. L'annuncio è stato dato da Eric Xu, presidente di turno del colosso cinese, in un collegamento in diretta con Milano dal quartiere generale di Shenzhen. Huawei ha presentato anche un framework di elaborazione di intelligenza artificiale per tutti gli scenari: MindSpore. "Abbiamo compiuto grandi progressi dall'annuncio della ...