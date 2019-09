Il governo americano ha intentato una causa civile contro Edward Snowden

Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il ritratto dinella copertina del suo memoir (foto: Justin Sullivan/Getty Images) Meno di 48 ore fa, l’ex agente dell’intelligence che nel 2013 ha rivelato come la National Security Agency – cioè i servizi segreti americani che si occupano, tra le altre cose, di intercettazioni telematiche sul suolo nazionale – raccogliesse le comunicazioni private di milioni di cittadini non sospettati di alcun crimine, confidava in un’intervista alla Cbs che desiderava tornare negli Stati Uniti ed era disposto a farlo, a patto che gli fosse garantito un processo equo. Evidentemente, però, la sua situazione è ancora lungi dal trovare una soluzione per così dire pacifica. Il dipartimento della Difesahanelle ultime ore unanei confronti del whistleblower, accusandolo di aver violato gli accordi di non divulgazione che ...

