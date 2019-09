Ezio Bosso | «Non posso più suonare | smettete di chiedermelo»

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 16 settembre 2019), ospite il weekend passato della Fiera del Levante, in Puglia, ha chiesto silenzio. Ha chiesto che le domande possano cessare, che del suo talento geniale, di cui più volte, (anche) in televisione, ha saputo dare prova, non sia più fatta menzione. «Se mi volete bene,di chiedermi di mettermi al pianoforte e», ha detto. «Non sapete la sofferenza che mi provoca questa richiesta, perché non: ho due dita che non rispondono più bene e nondare alla musica abbastanza. Quando saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra», ha giurato, «Smetterò anche di dirigere». LEGGI ANCHE: «Continuo a vivere vivendo» La promessa, se tale si può chiamare, è stata suggellata ...

