Palermo | sindacati a Orlando | ' aprire tavolo su partecipate'

Aeroporti : nuova società di handling a Palermo - Gesap convoca sindacati : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Cisal incontreranno la Gesap, società che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, lunedì 9 settembre, alle 14.30, nella sala conferenze del centro direzionale. A preoccupare i sindacati è la richiesta di una nuova società di handling ad operare nello scalo palermitano. “La richiesta di convocazione dei sindacati, inviata a Gesap ed Enac, è ...

Palermo - lanciati sassi contro i vigili del fuoco : i sindacati ora chiedono più sicurezza : Ancora una volta, il corpo dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo è stato vittima di un episodio di un atto spregevole, accaduto a Palermo, nella zona popolare dello Sperone, dove alcuni pompieri del Distaccamento Sud sono stati colpiti a sassate da parte alcuni balordi. La rabbia delle rappresentanze sociali A manifestare il proprio forte disappunto per l'accaduto sono i rappresentanti sindacali di Fp Cgil, Giusto Amato, di Fns ...

Palermo : in ritardo stipendi lavoratori Amat - sindacati ‘Regione e Comune intervengano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “I lavoratori di Amat sono stanchi di subire continui ritardi nel pagamento degli stipendi a causa di una burocrazia, quella comunale, che commettendo errori, non riesce a garantire le somme dovute all’azienda in tempo utile affinché si possano pagare le retribuzioni. Sollecitiamo la dirigenza aziendale a chiedere al sindaco di Palermo chiarezza su come questa partecipata possa sopravvivere ...

Almaviva : Palermo - incontro sindacati con Musumeci ‘Non siamo soddisfatti’ : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – ‘L’incontro col presidente della Regione Musumeci ha prodotto pochi risultati, non siamo rimasti soddisfatti. C’è un impegno del presidente ma non sono stati individuati tempi certi nè una modalità di intervento. Avremmo potuto evitare lo sciopero? Sarebbe bastata una richiesta di incontro? Non è così. Musumeci dovrebbe sapere che da 9 mesi Almaviva è in crisi e che la Regione è ...