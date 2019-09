Gli Us Open 2019 sono di Rafa Nadal

US Open 2019 : Rafael Nadal trionfa piegando Daniil Medvedev dopo quasi cinque ore di epica battaGlia! : Al termine di una finale straordinaria durata quasi cinque ore lo spagnolo Rafael Nadal conquista per la quarta volta lo US Open battendo il russo Daniil Medvedev col punteggio di 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4. Medvedev entra in campo molto più tonico e Nadal deve salvare una palla break già nel primo game, oltretutto subito prima, sul 30-40 e servizio, gli viene dato un warning per aver oltrepassato il tempo limite prima di effettuare la battuta, nel ...

Golf – Porche European Open : Paul Casey si prende il 14° titolo in carriera - settimo posto per MiGliozzi : L’inglese ha superato di un colpo l’ottimo giovane irlandese Robert MacIntyre e il tedesco Bernd Ritthammer, entrambi in vetta dopo tre turni. Grandissima prestazione per Migliozzi, alla terza miglior prestazione in stagione L’inglese Paul Casey ha vinto con 274 (66 73 69 66, -14) colpi il Porsche European Open, firmando il 14° titolo sull’European Tour, dove non si imponeva dal 2014, e facendo ancor più crescere l’attesa per la sua ...

Cara Delevingne e Ashley Benson - il bacio aGli Us Open : Il bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli ...

Serena Williams perde Gli Us Open e il suo team incolpa Meghan Markle : Accusata dal team di Serena Williams di portare sfortuna alla tennista, Meghan Markle ha ignorato tutte le dicerie e si è seduta in tribuna per tifare per l'amica nella finale degli Us Open. Ma la Williams ha perso la sua quarta finale consecutiva. Look sportivo per Meghan Markle che ha assistito ieri sera in tribuna d'onore, insieme ad Anna Wintour, Gigi e Bella Hadid, Spike Lee e diverse altre celebrities, alla finale del torneo Us Open con ...

US Open - palla alta e lenta ma Serena Williams sbaGlia tutto : l’insolito errore e la vittoria della 19enne Andreescu : Bianca Andreescu ha vinto gli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale, sul cemento di Flushing Meadows a New York. La 19enne canadese di origini rumene, numero 15 del ranking Wta e del tabellone, nella finale, ha battuto la 37enne statunitense Serena Williams, numero 8 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 41 minuti. Primo Major in carriera per Andreescu; Serena Williams manca l’obiettivo del suo 24° titolo Slam. Nelle ...

Golf – European Open : MiGliozzi settimo - l’azzurro può provarci : Eurotour: Guido Migliozzi settimo nell’European Open, può provarci. Ad Amburgo Bernd Ritthammer ha raggiunto Robert MacIntyre, terzo Paul Casey Guido Migliozzi, settimo con 211 (71 68 72, -5), è rimasto in alta classifica e parteciperà alla volata finale per il titolo nel Porsche European Open (European Tour), che termina sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 72) ad Amburgo in Germania. In vetta alla graduatoria il tedesco ...

Nadal ferma il sogno di Berrettini e vola in finale aGli Us Open : Nadal ferma il sogno di Berrettini e vola in finale agli Us Open. Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini agli Us Open di tennis.

Berrettini saluta Gli US Open sui social : “grazie a tutti - 2 settimane incredibili! Nadal è stato troppo forte” : Matteo Berrettini lascia gli US Open con il sorriso: il tennista italiano ringrazia per il grande supporto ed elogia la forza di Nadal “Grazie New York! Due settimane incredibili! Grazie ragazzi per il fantastico supporto, ci vediamo presto! Rafael Nadal e’ semplicemente troppo forte“. Con queste parole, Matteo Berrettini saluta gli US Open. Dopo una cavalcata trionfale, il tennista romano si è fermato contro Rafa Nadal ...