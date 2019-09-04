virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-09-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsTraffico a Roma, tutto bloccato sul Muro Torto: sottovia Ignazio Guidi ancora chiuso - Roma Fanpage.it
Traffico a Roma, tutto bloccato sul Muro Torto: sottovia Ignazio Guidi ancora chiuso Roma Fanpage.it
Traffico a Roma 3 settembre 2019. Ancora disagi e traffico paralizzato su via del Muro Torto per la chiusura del sottovia Ignazio Guidi per verifiche in...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 12 : 30 : INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNATO IL Traffico, TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIENSE. CODE, PER Traffico INTENSO, LUNGO LA Roma FIUMICINO, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR. SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. Traffico INTENSO E RALLENTATO, ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 11 : 30 : INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNATO IL Traffico, TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIENSE. CODE, PER Traffico INTENSO, LUNGO LA Roma FIUMICINO, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR. SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. Traffico INTENSO E RALLENTATO, ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 11 : 30 : INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNATO IL Traffico, TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIENSE. CODE, PER Traffico INTENSO, LUNGO LA Roma FIUMICINO, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR. SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. Traffico INTENSO E RALLENTATO, ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 10 : 30 : CODE A TRATTI, SULLA Roma FIUMICINO TRA VIALE PARCO DE MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. CODE A TRATTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. SI RALLENTA ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE, E TRA TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA. INCIDENTE E RALLENTAMENTI, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI TOR CERVARA, VERSO Roma. CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST, ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 10 : 00 : CODE A TRATTI, SULLA Roma FIUMICINO TRA VIALE PARCO DE MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. CODE A TRATTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. SI RALLENTA ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE, E TRA TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA. INCIDENTE E RALLENTAMENTI, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI TOR CERVARA, VERSO Roma. CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST, ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 09 : 30 : CODE A TRATTI, SULLA Roma FIUMICINO TRA VIALE PARCO DE MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. CODE A TRATTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. SI RALLENTA ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE, E TRA TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA. INCIDENTE E RALLENTAMENTI, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI TOR CERVARA, VERSO Roma. CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST, ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 09 : 00 : RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. Traffico INTENSO E CODE A TRATTI, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO Roma. E CODE ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI, INVECE, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SU VIA SALARIA, CODE, ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 08 : 30 : RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. Traffico INTENSO E CODE A TRATTI, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO Roma. E CODE ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI, INVECE, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SU VIA SALARIA, CODE, ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 08 : 00 : RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. Traffico INTENSO E RALLENTATO, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, VERSO Roma. SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. INCOLONNATO IL Traffico ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA. TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, SEMPRE IN ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 07 : 30 : RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. Traffico INTENSO E RALLENTATO, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, VERSO Roma. SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. INCOLONNATO IL Traffico ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA. TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, SEMPRE IN ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 20 : 00 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA PER UN CANTIERE IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DELLA PINETA SACCHETTI DI FRONTE IL POLICLINICO GEMELLI. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DI CASAL DEI PAZZI NEI PRESSI DI VIA VANNI ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 19 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA PER UN CANTIERE IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DELLA PINETA SACCHETTI DI FRONTE IL POLICLINICO GEMELLI. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DI CASAL DEI PAZZI NEI PRESSI DI VIA VANNI ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 19 : 00 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA VIA NOMENTANA E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN ALBERO PERICOLANTE IN PROSSIMITA’ DI VIA SANNAZZARO, CI SONO RALLENTAMENTI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANDREA DORIA ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 18 : 30 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA VIA NOMENTANA E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN ALBERO PERICOLANTE IN PROSSIMITA’ DI VIA SANNAZZARO, CI SONO RALLENTAMENTI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANDREA DORIA ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 18 : 00 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA VIA NOMENTANA E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN ALBERO PERICOLANTE IN PROSSIMITA’ DI VIA SANNAZZARO, CI SONO RALLENTAMENTI. ALL’EUR, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE PICO ...