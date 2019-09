Bitter Sweet | spoiler | l' Aslan apprende che la cuoca ha contratto un debito con un usuraio

Bitter Sweet - spoiler finale di stagione : l'Aslan salva la Pinar dalla vendetta dell'Onder : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet, la serie tv che ha collezionato picchi del 22% di share sulle reti Mediaset. Gli spoiler sul finale di stagione, in onda dal 9 al 13 settembre su Canale 5 svelano che ci sarà la resa di conti tra Hakan Onder e Ferit Aslan. Un momento che sarà particolarmente apprezzato dai fans che hanno seguito con passione la storia dell'affarista e di Nazli Pinar. Quest'ultima sarà salvata dal ...

Bitter Sweet doppio episodio 'speciale' venerdì 13 - le storyline si chiuderanno giovedì 12 : Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si avvia verso la conclusione e Mediaset ha deciso di posticipare il debutto di Uomini e Donne a lunedì 16 settembre, raddoppiando l'appuntamento con la serie turca nella settimana dal 9 al 13. Così facendo, le vicende di Nazli, Ferit e di tutti gli altri potranno concludersi definitivamente venerdì 13. Per giorni si era parlato di una programmazione che prevedeva la messa in onda in prima serata degli ultimi ...

Bitter Sweet trama puntata 70 : Aslan e la Pinar si prendono un giorno di ferie : È giunta ormai agli sgoccioli la soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Dalle anticipazioni della puntata di venerdì 6 settembre si apprende che Hakan Onder metterà alle strette la signora Leman, mentre Ferit Aslan annullerà tutti i suoi impegni di lavoro per trascorrere una giornata all'insegna della spensieratezza con la sua amata. L'imprenditore e la moglie, dopo aver finalmente consumato il loro matrimonio, decideranno di non rientrare ...

Bitter Sweet trame al 13 settembre : la moglie di Ferit annuncia di essere in dolce attesa : Ormai Bitter Sweet-Ingredienti d'amore si sta avvicinando alle sue battute finali. Per l'occasione, Mediaset nella settimana dal 9 al 13 settembre trasmetterà ogni giorno una puntata doppia. Stando alle anticipazioni, ci sarà indubbiamente un lieto fine, con Nazli che comunicherà al marito Ferit di essere in dolce attesa. Al contempo si verificheranno altre vicende, come quella relativa all'arresto del perfido Hakan e della moglie-complice ...

Bitter Sweet - trame episodi finali : Nazli e Leman vengono minacciate dall'Onder : Prosegue l’appuntamento con la telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, giunta purtroppo alle ultime due settimane di programmazione. Le trame degli episodi finali, svelano che saranno caratterizzate ancora una volta dagli sporchi intrighi di Hakan Onder. Sia Nazli Pinar e Leman, infatti verranno messe alle strette dal marito di Demet. Quest’ultimo sempre più deciso a rientrare in possesso delle azioni della Pusula Holding perse da ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Puntate dal 9 al 13 Settembre : Nazli Aspetta un Bambino! : Anticipazioni Bitter Sweet, trama Puntate dal 9 al 13 Settembre: Nazli sta per fare una rivelazione a Ferit dopo tantissime vicissitudini. Anche per Asuman sta per arrivare la serenità, ed i colpi di scena non mancano persino per Hakan e Demet… E’ l’ultima settimana per Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Le vicende di Nazli e Ferit si stanno per concludere ed il lieto fine è vicino. Ma presto potrebbe arrivare ...

Bitter Sweet doppio appuntamento per l'ultima settimana di programmazione : In attesa di salutare la serie il prossimo 13 settembre, arrivano notizie confortanti per i fan: dall'8 al 13 settembre l'appuntamento con Bitter Sweet raddoppia.

Bitter Sweet - spoiler puntate 5-6 settembre : Hakan tende una trappola a Nazli : Gli ultimi due episodi di questa settimana di Bitter Sweet si prospettano molto avvincenti. Nel corso delle puntate che andranno in onda giovedì 5 e venerdì 6 settembre vedremo che Asuman si caccerà nuovamente nei guai. Dopo essere scampata dalle grinfie del pericoloso nuovo datore di lavoro, sarà Hakan a tenderle una trappola. In realtà, l'obiettivo dell'uomo sarà uno solo, ovvero, quello di tenere in pugno Nazli. Nel frattempo, la Pinar e suo ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di mercoledì 4 settembre 2019 : anticipazioni puntata 68 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda mercoledì 4 settembre 2019 su Canale 5: Nazli e Ferit si trovano nel bosco e sono intenti a raccogliere castagne. Mentre il sole tramonta, ad un tratto i due si rendono conto di essersi persi… Mentre cercano il sentiero principale, Ferit e Nazli si accorgono di uno chalet disabitato e decidono di trascorrere lì la notte. La giornata insieme ha fatto avvicinare i ...

Bitter Sweet Anticipazioni 4 settembre 2019 : Nazli e Ferit fanno l'amore : Nazli e Ferit si perdono nel bosco e trovano riparo in una casa abbandonata, qui, si lasciano finalmente travolgere dalla passione!

Bitter Sweet/ Anticipazioni puntata 3 settembre : prima notte d'amore per... : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 3 settembre: Nazli e Ferit si perdono nel bosco, cosa ne sarà di Asuman dopo il pericolo scampato?

Bitter Sweet - spoiler al 13 settembre : Ferit viene lasciato da Nazli e non accetta la separazione : La soap opera Bitter Sweet sta per avviarsi verso il finale di stagione e gli spoiler su quello che vedremo in onda nel corso delle ultime puntate in onda dal 9 al 13 settembre 2019 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Ferit dovrà fare i conti con la terribile notizia da parte di sua moglie Nazli, la quale sarà costretta a chiedere la separazione. L'ennesimo risvolto choc per la coppia, la ...

Bitter Sweet - anticipazioni ULTIME puntate dal 9 al 13 settembre 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame ULTIME puntate da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019: Il rapporto tra Nazli e Ferit va a gonfie vele e il loro amore porta pace e serenità anche nei rapporti con i propri cari, eccetto per la signora Leman che nutre diffidenza nei confronti della nuora e non manca di farglielo notare. Nel frattempo, Hakan continua a tessere la propria tela, cercando di insinuarsi ...