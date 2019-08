Tra gli sbarcati di Open Arms | Vite a rischio? Stavano bene

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Fausto Biloslavo La giornata dei migranti: ping pong, calcetto e preghiere. "Quando l'Ong ci ha soccorso non stavamo affondando" Ping pong, calcio balilla e quando il caldo si attenua anche una partitella di calcio. Nell'hotspot siciliano di Pozzallo dove nella notte fra venerdì e sabato sono arrivati i 72 migrantidalla nave della Ong spagnolanon c'è nessuno emaciato, sull'orlo del suicidio, malato come sembrava grazie ad una martellante propaganda dei talebani dell'accoglienza. «Macché disperazione.tutti. Nessuna situazione critica. Si nota dalla quantità di scabbia che si portano addosso, come abbiamo visto in passato. Non erano in condizioni simili», racconta una fonte in prima linea sul fronte dell'immigrazione clandestina. Il Giornale è la prima testata ad ottenere l'autorizzazione del Viminale per entrare nell'hotspot di Pozzallo più ...

