Dall' incontro tra Di Maio e Zingaretti spunta la richiesta di un Conte bis

Boxe – Ancora una tragica scomparsa : sviene durante il match - Santillan muore dopo 5 giorni Dall’ultimo incontro : Ancora una tragedia nel mondo della Boxe: pugile 23enne muore cinque giorni dopo il suo ultimo incontro per le gravi conseguenze riportante nel match dopo la terribile notizia della scomparsa del 28enne russo Dadashev, il mondo della Boxe piange la scomparsa di un altro atleta. E’ deceduto oggi, infatti, il 23enne argentino Santillan: il pugile è svenuto durante il suo ultimo incontro, di sabato scorso contro Abreu, mentre veniva ...

Calciomercato Juventus - Dalla Spagna insistono per Neymar : “Incontro tra Paratici e il padre del calciatore” : Calciomercato Juventus – Il mercato della Juventus non si chiude con de Ligt. dalla Spagna arrivano clamorose conferme su Neymar. E’ il Mundo Deportivo a rilanciare la notizia di un interesse concreto dei bianconeri per il brasiliano. In prima pagina il quotidiano spagnolo titola: “Via italiana para Neymar“. Sempre secondo il Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe incontrare nelle prossime ore il padre del ...

I sindacati delusi Dall'incontro con Di Maio su Alitalia. Conte apre a un percorso condiviso sulla manovra : Per ora solo parole. Non è poco di questi tempi, ma ancora non abbastanza. Il confronto tra sindacati e governo in un torrido pomeriggio di inizio luglio, dedicato prima al futuro di Alitalia e poi, più in generale, ai temi del lavoro e della prossima manovra, non ha eccitato gli animi. Se, però, sul dossier della ex compagnia di bandiera il vicepremier, Luigi Di Maio, ha lasciato quasi infastiditi i tre leader sindacali ...