Ricostruzione post terremoto | priorità del prossimo governo?

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) A tre anni dalla prima scossa delche ha sconvolto il centro Italia, il cambio di passo promesso dalM5S-Lega non si è visto. Non esiste ancora un monitoraggio complessivo della, che stenta a prendere il via, tra continue polemiche e rimpalli di responsabilità e inefficienze tra livelli istituzionali, strutture commissariali, professioni tecniche. Né tantomeno della raccolta e della gestione delle macerie. Per avere le informazioni bisogna contare sulla disponibilità dei funzionari regionali e ogni Regione usa metodi di elaborazione diversi. Siamo, inconfutabilmente, in un circolo vizioso, in cui si compensa con l’assistenza e con le proroghe il mancato avvio dellae si ritiene ancora insufficiente il quadro normativo nonostante la sovrabbondanza di decreti e ordinanze, alcuni sacrosanti altri contraddittori ...

