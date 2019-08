La versione PC di Journey riesce a regalarci l' esperienza definitiva? - analisi

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019), il delizioso e rilassante gioco di ThatGameCompany sta finalmente per arrivare su PC, in esclusiva su Epic Games Store e, almeno in teoria, la transizione su questa piattaforma dovrebbe offrire l': saremo di fronte allo stesso gioco, liberato da qualsiasi limitazione tecnica imposta dalle console e pronto a scalare sul miglior hardware presente sul mercato. Dopo averlo provato possiamo dire che ci sono tutte le carte in regola per offrire un'indimenticabile ma mancano ancora un paio di patch per raggiungere la perfezione.Sono passati più di sette anni da quando la release originale del gioco di ThatGameCompany ha meravigliato gli utenti PlayStation 3 con il suo obiettivo piuttosto semplice: c'è una montagna all'orizzonte e il nostro compito è quello di raggiungerla attraversando il deserto, incontrando e collaborando con gli altri giocatori ...

