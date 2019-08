Principio di precauzione alla Fed

Glifosato - AIAB : “Monsanto/Bayer sul banco degli imputati - bisognerebbe rispettare il Principio di precauzione” : “Nonostante i tentativi di smorzare i rumori intorno ai danni provocati dal Glifosato, il colosso Monsanto /Bayer continua a salire sul palco degli imputati. Questa volta accusato da alcuni organi di stampa francesi di aver assoldato falsi giornalisti, scienziati e contadini per raccontare che l’erbicida RoundUp non è cancerogeno. Purtroppo anche la stampa italiana, proprio di recente, non è stata esente da interventi irridenti il ...