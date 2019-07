Le entrate di EA in crescita grazie al modello games-as-service

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Electronic Arts ha riportato oggi utili per il suo Q1 FY20 e, oltre a confermare un ritardo per NBA Live 20, il report fornisce una panoramica generale delle prestazioni finanziarie dell'azienda.Per il trimestre aprile-giugno conclusosi il 30 giugno, EA ha realizzato ricavi per $ 1,2 miliardi di dollari, in aumento rispetto a $ 1,1 miliardi nello stesso trimestre dell'anno scorso. Ledigitali hanno rappresentato $ 1,049 miliardi del totale di $ 1,2 miliardi, conderivanti dalle vendite di giochi fisici e altre fonti che ammontano a $ 160 milioni.EA ha registrato un utile di $ 1,42 miliardi per il periodo di tre mesi, rispetto a un profitto di $ 293 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso. Leggi altro...

