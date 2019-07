Gruppo di giovani scout in difficoltà - soccorsi dagli uomini del Cnsas : L'Aquila - Una squadra di 5 scout romani, tutti di età compresa tra i tredici e i quindici anni, è stata recuperata in buone condizioni di salute dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Sulmona in località Fonte Fredda, nel Parco della Majella. I ragazzi, compresi in un Gruppo scout più ampio e accampato al Passo San Leonardo, hanno lasciato il campo questa mattina per effettuare una escursione ...