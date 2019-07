Windows 10 May Update | disponibile la build 18362 267 Agg Pubblico

Fonte : surface-phone

(Di lunedì 29 luglio 2019) Aggiornamento Da pochi giorni, l’aggiornamento cumulativo èal download anche per gli utenti non partecipanti al programma Insider. Articolo originale (24/07/2019), È da pocoun nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Release Preview con10 May 2019: si tratta della.267. Changelogs theInk Workspace by simplifying the menu and adding direct integration with the Microsoft Whiteboard app for a richer collaboration experience. Addresses an issue that fails to record a local user’s last sign in time even when the user has accessed the server’s network share. Addresses an issue that may sever the domain trust relationship when you enable Recycle Bin in the domain that established the trust relationship. Addresses an issue that preventsHello face authentication from working after a restart.s ...

