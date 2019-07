Migranti salvati, Viminale nega sbarco

Ilhato l'attracco a un porto italiano della nave della Guardia costiera Gregoretti, con a bordo 140. I naufraghi erano stati soccorsi da un peschereccio e da un'imbarcazione tunisina nelle acque maltesi e poi trasferiti sull'unità italiana. "Ho dato indicazioni che non venga assegnato un porto prima che non ci sia sulla carta la redistribuzione in tutta Europa di tutti i 140a bordo. La Commissione Ue è stata interpellata per svolgere un ruolo di coordinamento", afferma il ministro Salvini.(Di venerdì 26 luglio 2019)