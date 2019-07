Renault Mégane R S Trophy R - Record sul giro a Spa-Francorchamps

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 25 luglio 2019) Dopo aver conquistato il primato di categoria al Nürburgring, laR.S.-R si ripete a Spa. La sportiva francese ha infatti superato di cinque secondi il precedentestabilito dalla Honda Civic Type R con un tempo di 2 minuti, 48 secondi e 338 millesimi. Il primato è stato stabilito a poche ore dall'inizio del weekend della 24 Ore di Spa, durante l'evento R.S. Days organizzato dalla Casa francese per gli appassionati delle proprie vetture sportive. La-R è stata portata in pista dall'esperto Laurent Hurgon, già autore deial Ring. 500 esemplari numerati. LaR.S.-R rappresenta l'apice dello sviluppo della cinque porte francese con il chiaro intento di abbinare l'omologazione stradale con le massime prestazioni in pista. Il propulsore 1.8 turbo da 300 CV con cambio manuale sei marce rimane immutato rispetto alla ...

quattroruote : La #Renault #Mégane R.S. Trophy R ha siglato un altro record nel tempo sul giro - renaultitalia : Un record dopo l’altro per #MeganeRS #TrophyR, sul circuito di Spa-Francorchamps il cronometro si ferma a 2’48’’338… -